La reine Paola se confie sur sa rencontre avec Albert (vidéo)

Dans celui-ci, elle raconte, avec Albert, leur rencontre. Puis leurs excursions entre amis, puis à deux « dans une petite voiture que j’avais louée ». C’est là qu’Albert finit par lui déclarer sa flamme et lui proposer le mariage. «Je l’avais mise au volant pour éviter qu’elle me donne une claque!», sourit-il. « Elle m’a fait comprendre qu’elle n’était pas aussi pressée que moi. »

Vendredi soir, la RTBF diffusait le documentaire Paola, côté jardin, les confidences d’une reine, dont les concepteurs ont été surpris, disent-ils, par « la grande simplicité » et « la franchise » de la reine, qui a accordé au fil du temps sa confiance à Nicolas Delvaulx, réalisateur et auteur des nombreuses heures d’entretiens étalées sur deux ans.

« Albert voulait se marier très vite ; moi, je trouvais qu’il fallait peut-être mieux se connaître », confie Paola. Et c’est manifestement ce qui lui a manqué : « On n’a pas eu le temps d’être un peu seuls, ensemble. » Outre qu’Albert, juge-t-elle, « était dans une sorte d’adolescence. » Et si oui, elle « était amoureuse », car « il était beau garçon quand même, et tellement gentil », « on était au début d’une histoire ». La courte période de fiançailles ne l’a manifestement pas aidée. N’a pas aidé leur couple.