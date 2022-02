Tempête Eunice: à quoi s’attendre ce samedi?

Le champ de vent associé à la profonde dépression de tempête Eunice s’affaiblira rapidement cette nuit et sera suivi d’une crête anticyclonique mobile. Jusqu’à samedi 1 heure du matin, l’IRM prévoit encore un code jaune avec des rafales de 70 à 90 km/h, voire localement un peu plus. Après minuit, le vent continuera à faiblir.

Cette nuit, une dernière averse sera encore possible, éventuellement à caractère hivernal en Ardenne, mais le temps restera souvent sec avec même de larges éclaircies. Les minima atteindront -1 degré en Hautes Fagnes et +5 degrés à la mer. Tout d’abord, des rafales de 85 à 90 km/h seront encore possibles à la côte, plus tard diminuant vers des valeurs de l’ordre de 60 à 70 km/h. Dans l’intérieur, l’IRM prévoit encore des pics de 70 à 75 km/h, diminuant ensuite vers 50 km/h environ. Le vent sera assez fort à fort d’ouest à sud-ouest devenant modéré. A la mer, le vent sera encore très fort en premier lieu puis fort.

Des rafales jusqu’à 60 km/h

Samedi, la journée débutera avec de larges éclaircies et un temps sec. Ensuite, la nébulosité augmentera rapidement à partir de l’ouest et il s’en suivra quelques ondées locales. En cours d’après-midi, une zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera plus tard vers le centre. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Sur l’ouest et à la mer, le vent deviendra en fin d’après-midi généralement fort avec des rafales de 65 à 80 km/h.