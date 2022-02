L’Ukraine au milieu d’une partie d’échecs

Qui sait comment se terminera la partie d’échecs à laquelle se livrent Russes et Américains autour de l’Ukraine ? Depuis huit ans, ce sont les Ukrainiens qui en sont les premières victimes avec l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre dans le Donbass avec des rebelles pro-russes prêts à tout. Si le but de Poutine était d’affaiblir cet Etat qui se tourne de plus en plus vers l’Occident alors qu’il aurait pu rester « neutre », c’est déjà en partie réussi. Les Européens assistent à une partie de poker qui leur échappe en partie. Comme au temps de la guerre froide, c’est entre Washington et Moscou que ça se passe, pas de place pour un troisième joueur sur l’échiquier.