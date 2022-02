Un mort, des blessés, de nombreux dégâts… le bilan de la tempête Eunice en Belgique (photos et vidéos)

Les vents d’Eunice ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l’aéroport d’Ostende. La tempête a donc la Belgique vendredi, faisant un mort et une demi-douzaine de blessés et occasionnant d’importants dégâts.

Les vents, qui ont d’abord frappé les Flandres et le Hainaut, sans pour autant épargner les autres provinces, ont atteint 11 Beaufort et largement dépassé les 100 km/h, avec un pic de 133 km/h mesuré à l’aéroport d’Ostende.

La tempête Eunice, requalifiée par l’Institut royal météorologique (IRM) en très forte tempête, a balayé vendredi après-midi la Belgique, faisant un mort et une demi-douzaine de blessés, occasionnant d’importants dégâts et une certaine pagaille dans les transports, selon un bilan encore très provisoire.

Les services de secours et numéros d’urgence du Royaume ont reçu des milliers d’appels, les pompiers ont réalisé des centaines, voir des milliers, d’interventions. Plusieurs zones de secours étaient littéralement débordées, dans la région de Charleroi, le Hainaut occidental, mais aussi à Liège, et dans le Brabant wallon ou encore dans le Namurois. Et au nord du pays, comme dans les provinces de Flandre-Occidentale et orientale où les pompiers ont reçu des milliers d’appels. A Bruxelles, quelque 300 demandes d’intervention avaient été enregistrées en fin d’après-midi.

Sans surprise, la force du vent a été particulièrement soutenue au littoral. A quelques kilomètres des côtes, Eunice a coûté la vie à un homme de 79 ans, tombé dans l’eau depuis son bateau de plaisance dans le port d’Ypres. Le septuagénaire a pu être rapidement extrait de l’eau mais il est finalement décédé à l’hôpital où il avait été emmené dans un état critique.

En outre, deux navires à la dérive, un pétrolier et un bateau cargo, se sont retrouvés vendredi dans des parcs éoliens au large des côtes belge et néerlandaise. L’un a pu regagner un port néerlandais, mais l’autre, un pétrolier, se trouvait toujours vendredi soir dans le parc offshore C-Power, dans l’attente d’un remorquage.

Les vents déchaînés ont également fait plusieurs blessés, certains graves.

A Tournai, une grue est tombée sur le service de gériatrie du Centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi). L’impressionnant accident a fait un blessé, le grutier.

A Ransart, une jeune fille, coincée dans une voiture après la chute d’un pignon de mur, a dû être désincarcérée par les hommes du feu carolorégiens avant d’être transportée en milieu hospitalier.

A Liège, une personne a été heurtée par une toiture qui s’est envolée vendredi après-midi.

A Menin (Flandre-Occidentale), un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé par la chute d’une branche d’arbre et se trouvait dans un état critique. Même scénario à Wépion, près de Namur, où une personne a été blessée par la chute d’un arbre sur une voiture.

A Gand, c’est la chute d’un panneau solaire qui a grièvement blessé un homme à la tête, le laissant entre la vie et la mort.

Le point à Bruxelles

Dans la capitale, deux personnes ont été légèrement blessées près de la station de métro « Botanique ». Le conducteur d’un scooter a perdu le contrôle de son engin et foncé dans un abribus. Un gardien de la paix a reçu des éclats de verre.

Au littoral, les trams ont dû rentrer aux dépôts face à la force d’Eole et le trafic des bus a été mis à l’arrêt en Flandre-Occidentale, avant qu’une pareille décision ne s’applique en Flandre-Orientale et en province d’Anvers. Des écoles ont fermé prématurément leurs portes, de même que plusieurs zoos et parcs animaliers. A Bruxelles, les parcs, jardins bois et forêts ont été fermés au public et le resteront tout le week-end.

Samedi matin, 176 interventions des pompiers bruxellois avaient été clôturées, dont une suite à une chaussée inondée. 59 arbres ont été déracinés et 117 objets divers ont été ballotés par le vent. Les opérations ont été suspendues dans le courant de la nuit (sécurité des intervenants, requérants qui ne sont plus contactables, nuisances sonores) et reprendrons, expliquait un communiqué des pompiers de la capitale. Il reste plus de 300 demandes d'intervention en attente. Heureusement, il n’y pas de blessés graves à déplorer à Bruxelles.

L’extrême sud du pays n’a pas non plus été épargné. En province de Luxembourg, plus d’une centaine d’interventions ont été menées vendredi pour des chutes d’arbres et de branches ou des toitures arrachées.

Suspension du trafic ferroviaire

Les vents violents ont également contraint Infrabel à suspendre une partie du trafic ferroviaire, le gestionnaire du réseau ferré présentant par la suite ses excuses pour sa décision tardive qui a pu laisser nombre de voyageurs dans l’embarras, sans train de retour. Une reprise « progressive et prudente » du trafic ferroviaire a pu être entamée à partir de 18h00, la circulation étant même rétablie vers 21h00 sur la plupart des principaux axes ferroviaires, selon Infrabel qui précise que « des dizaines » d’incidents ont été enregistrées vendredi sur le réseau. La SNCB précisait encore après 22h00 vendredi que le trafic restait perturbé et que des bus de remplacement seront mis en place là où aucun train ne circulera.

Les trains de passagers comme de marchandises roulaient à peu près normalement samedi matin après le passage, vendredi après-midi, de la tempête, a indiqué Infrabel. Des équipes du gestionnaire du réseau ferroviaire ont oeuvré toute la nuit afin de procéder aux réparations nécessaires.

A Brussels Airport, plusieurs vols ont été annulés.

La tempête a perturbé les activités des ports de Gand et de Zeebrugge, ce dernier les ayant même suspendues.

Eunice a aussi joué les trouble-fête dans le monde du ballon rond. A Gand, une partie du toit du stade s’est envolée, provoquant le report du match de D1A prévu vendredi soir entre La Gantoise et Seraing.