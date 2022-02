Qui est Bart Swings, le premier belge médaillé d’or aux JO d’hiver depuis… 1948?

Bart Swings est l’homme de ces JO d’hiver pour la Belgique ! Alors qu’en 2018, il était déjà passé tout prêt de la médaille d’or, il ne l’a cette fois pas laissé s’échapper au terme d’une course extrêmement maîtrisée de toute part par le Louvaniste. Une très belle performance qui ponctue quatre années de travail dur afin d’aller chercher ce fameux Graal. « Depuis que je suis à Heerenveen (NDLR : où il a rejoint l’équipe professionnelle IKO), je me suis amélioré techniquement et physiquement. Je sens que je suis plus efficace sur la glace où j’ai amélioré ma vitesse maximale », avait-il déclaré il y a quelques semaines à notre spécialiste, Philippe Vande Weyer.

En plus de sa médaille d’argent en 2018 (et donc de sa médaille d’or depuis ce matin), le Belge a également remporté deux médailles aux championnats du monde et quatre aux championnats d’Europe. Conscient qu’il pratique une discipline qui n’est pas forcément très connu, il assure être malgré tout « content de l’attention qu’on me porte, cela me suffit ! »