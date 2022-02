Sous la glace, Bart Swings a trouvé l’or olympique

Dans sa quête d’excellence, l’argent ne pouvait plus faire son bonheur. Une médaille extraite du même métal que celui ayant symbolisé sa performance de Pyeongchang, il y a quatre ans, aurait singulièrement manqué d’éclat, elle aurait surtout chichement traduit la domination qu’il exerce sur la discipline depuis plusieurs saisons désormais. Bart Swings a ce samedi écrit l’une des plus belles pages du sport belge, le Louvaniste est devenu champion olympique de mass start. Un exploit majuscule pour le patineur de 31 ans qui a réussi, sur l’anneau pékinois, la course parfaite. La course d’une vie.