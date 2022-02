Bart Swings réagit après son titre olympique: «Je ne voulais rien lâcher aujourd’hui» (vidéo)

Bart Swings a décroché de manière convaincante la médaille d’or de la mass-start de patinage de vitesse samedi aux Jeux Olympiques de Pékin. « Décrocher l’or après tout le travail accompli, c’est vraiment un rêve », a réagi le nouveau champion olympique au National Speed Skating Oval.

Quatre ans après sa médaille d’argent ramenée des Jeux de Pyeongchang, Bart Swings est cette fois monté sur la plus haute marche du podium olympique. Le Louvaniste a remporté le départ groupé devant les Sud-Coréens Chung Jae-won et Lee Seung-hoon, qui était tenant du titre. « Je me suis préparé pour le final à trois ou quatre tours de la fin », raconte Bart Swings. « J’étais encore capable de sprinter, c’est magnifique ».