Aladdin (1992)

Les studios Disney furent accusés d’appropriation culturelle et de caractérisations douteuses du Moyen-Orient. Les paroles originales de la chanson Arabian Nights (« Ils te coupent l’oreille s’ils n’aiment pas ton visage / C’est barbare, mais bon, là, c’est comme ça ») furent en outre jugées racistes. « Caractériser une région entière avec ce genre de bigoterie ironique, surtout dans un film destiné aux enfants, frise la barbarie », trancha The New York Times au moment de la sortie du film…