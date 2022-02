Pinocchio (1940)

Certains voient l’adaptation du conte de Carlo Collodi (1883) à la sauce Disney comme une propagande pour l’autorité paternelle absolue, avec culpabilisation et violence psychologique envers l’enfant qui s’amuse, qui n’obéit pas et qui remet en cause le monde des adultes. Et puis, c’est presque un détail mais Pinocchio boit et fume des cigares à l’écran et le voit comme une forme de récompense… même si ces écarts le rendent finalement malade. Bref, « la prochaine fois, écoute ton père, petit con ! »