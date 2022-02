Dumbo (1947)

Lors de ses pérégrinations, l’éléphant volant croise un groupe de corbeaux hâbleurs qui se targuent d’avoir « tout vu ». Certains y voient une caricature des Afro-Américains, notamment en raison de leur utilisation du « jive talk », ce parler argotique des ghettos noirs, souvent moqué.

De plus, un de ces volatiles s’appelle Dandy « Jim » Crow, référence aux lois racistes et ségrégationnistes du sud des Etats-Unis qui ont perduré jusqu’à la moitié des années 60.

Last but not least, dans la version originale, c’est un acteur blanc (Cliff Edwards) qui donne leur voix « petit nègre » aux corbeaux.