Les Aristochats (1970)

Après avoir recueilli Duchesse et ses chatons, Thomas O’Malley donne, en leur honneur, un concert de jazz endiablé dans sa masure. Parmi les musiciens, il y a Shun Gon, un chat chinois qui joue du piano avec des baguettes de son pays mais qui, selon certains, par son attitude et son accent, perpétue les représentations stéréotypées de la culture asiatique. C’est peu de chose par rapport aux siamois Si et Am dans La Belle et le clochard, qui provoquent sournoisement mille et un dégâts puis laissent accuser la pauvre Lady. Bref, le prototype des « Jaunes fourbes et cruels » qui fit florès au lendemain de Pearl Harbor.