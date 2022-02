«Il peut tout faire», «C’est un grand vainqueur»: les concurrents de Bart Swings élogieux après son titre olympique

Bart Swings a remporté brillamment la finale du départ groupé samedi aux Jeux olympiques de Pékin. Ses adversaires néerlandais, Jorrit Bergsma et Sven Kramer, respectivement neuvième et seizième, n’ont pas tari d’éloges au sujet du Belge à l’issue de la course.

Jorrit Bersgma a été impressionné par le Louvaniste. « Swings a couru très fort aujourd’hui », a confié le Néerlandais. « Il peut tout faire et l’a démontré aujourd’hui. »