JO d’hiver 2022: les Belgian Bullets passent à la 14e place après le 3e run en bobsleigh à deux

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont gagné une place et se classent 14es après le troisième run en bob à deux des épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques de Pékin samedi au Centre national des sports de glisse de Yanqing.

Quinzièmes après les deux premiers runs de vendredi, Vannieuwenhuyse et Aerts ont signé un chrono de 1 : 02.11 lors du troisième et avant-dernier run, soit le 12e temps des vingt participantes. Avec un chrono total de 3 : 06.31, les Belgian Bullets grimpent à la 14e place à 3.56 secondes des Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi.

Laura Nolte et Deborah Levi occupent la tête avec un chrono de 3 : 02.75 après avoir établi un nouveau record de la piste pour la troisième fois de suite en 1 : 00.70. Elles devancent leurs compatriotes Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt (+0.78) et les Américaines Elena Meyers Taylor et Sylvia Hoffman (+1.17).