JO d’hiver 2022: les Belgian Bullets terminent à la 15e place en bobsleigh à deux

Le duo An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts a réalisé son plus mauvais temps lors du quatrième et dernier run de l’épreuve.

An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont terminé à la 15e place en bob à deux des épreuves de bobsleigh des Jeux olympiques de Pékin samedi en Chine. La médaille d’or est revenue aux Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi.

Lors du quatrième et dernier run au Centre national des sports de glisse de Yanqing, Vannieuwenhuyse et Aerts ont réalisé un chrono de 1:02.27, le plus mauvais temps de leurs quatre runs. Avec un chrono total de 4:08.58, les Belgian Bullets perdent une place par rapport au troisième run et terminent à la 15e place à 4.62 secondes des championnes olympiques.