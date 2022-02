Tempête Eunice: 2 victimes en Belgique, nouvelle alerte au vent ce samedi à partir de 17h (direct, vidéos)

Au lendemain du passage de la tempête Eunice, l’Institut Royal Météorologique (IRM) émet un nouvel avertissement au vent samedi après-midi. Celui-ci sera en vigueur de 17h à minuit pour la Côte, les provinces de Flandre occidentale et orientale et la province d’Anvers. Après une accalmie, la Belgique repassera une nouvelle fois en alerte jaune de dimanche 13h à lundi 21h00. Ce deuxième avertissement sera en vigueur dans tout le pays.

Pas de vraie accalmie avant mercredi

Samedi soir, les rafales pourront atteindre 80 à 100 km/h sur le nord-ouest du pays, et 60 à 80 km/h dans les autres régions. Dimanche après-midi, les rafales augmenteront à nouveau pour atteindre 80 à 90 km/ h, prévient l’IRM.

Dimanche soir, et durant la nuit de dimanche à lundi, un front froid actif traversera la Belgique à partir du littoral avec possibilité de forts coups de vent pouvant atteindre 90 à 120 km/h. Si cette situation se confirme, l’IRM pourrait temporairement passer en code orange.

Lundi, l’atmosphère restera très agitée avec des rafales de 80 à 100 km/h, voire légèrement supérieures. Mardi, la journée débutera sous de larges éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, une perturbation atlantique atteindra la Belgique. La véritable accalmie n’est donc attendue que mercredi.

Le pétrolier en mer du Nord remorqué

Le pétrolier Maresk nimbus, qui avait dérivé en mer du Nord lors du passage de la tempête Eunice, a été remorqué loin du parc éolien C-Power où il était bloqué. Ni le navire ni les éoliennes n’ont été endommagés, indique la province de Flandre occidentale. Le pétrolier est à présent ancré dans un endroit plus sûr.

Plusieurs remorqueurs avaient tenté d’atteindre le pétrolier vendredi soir mais ont dû faire demi-tour en raison de la force des éléments. Le vent soufflait en effet à plus de 90 km/h (force de 10 Beaufort), tandis que les vagues atteignaient jusqu’à 10 mètres de hauteur. Un remorqueur a mené une nouvelle tentative samedi matin, couronnée de succès. Le pétrolier a été attaché vers midi et a pu être remorqué en toute sécurité. « Malgré la mer agitée et les conditions très difficiles causées par la tempête Eunice, il n’y a eu miraculeusement aucun blessé et aucun dommage n’a été causé au navire ou aux éoliennes », indique le communiqué.

Une deuxième victime

L’homme qui a reçu un panneau solaire sur la tête vendredi à Gand est décédé des suites de ses blessures. L’accident s’est produit vendredi après-midi sur la Poortakkerstraat à Saint-Denis-Westrem, une section de la ville de Gand. Des panneaux solaires ont été emportés par la tempête, et l’homme a reçu l’un d’entre eux sur la tête. Il a été retrouvé inconscient. Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux pour une réanimation. L’homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique, mais est décédé des suites de ses blessures.