Tempête Eunice: le pétrolier bloqué dans un parc éolien a été remorqué

Le pétrolier a été attaché ce samedi vers midi et a pu être remorqué en toute sécurité.

Deux bateaux, le pétrolier et un bateau cargo, se sont laissé dériver vendredi jusque dans des parcs éoliens, au large de la Côte belge et des Pays-Bas, dans l’attente de la fin de la tempête Eunice.

Le pétrolier Maresk nimbus, qui avait dérivé en mer du Nord lors du passage de la tempête Eunice, a été remorqué loin du parc éolien C-Power où il était bloqué. Ni le navire ni les éoliennes n’ont été endommagées, indique la province de Flandre occidentale. Le pétrolier est à présent ancré dans un endroit plus sûr.

Le cargo a finalement pu rentrer dans un port néerlandais mais le Maersk nimbus est, lui, resté bloqué dans un parc offshore belge. Plusieurs remorqueurs avaient tenté d’atteindre le pétrolier vendredi soir mais ont dû faire demi-tour en raison de la force des éléments. Le vent soufflait en effet à plus de 90 km/h (force de 10 Beaufort), tandis que les vagues atteignaient jusqu’à 10 mètres de hauteur.

Un remorqueur a mené une nouvelle tentative samedi matin, couronnée de succès. Le pétrolier a été attaché vers midi et a pu être remorqué en toute sécurité. «Sous la conduite du remorqueur, le Maersk Nimbus a été amené en lieu sûr, où il attend maintenant son tour pour poursuivre sa route», indique le communiqué. «Malgré la mer agitée et les conditions très difficiles causées par la tempête Eunice, il n’y a eu miraculeusement aucun blessé et aucun dommage n’a été causé au navire ou aux éoliennes.»