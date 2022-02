Ukraine: le président exige un calendrier «clair» de son adhésion à l’Otan et propose une rencontre à Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé samedi à Munich un calendrier « clair et réalisable » de l’adhésion de son pays à l’Otan, sur fond de craintes d’une invasion russe.

Face à la Russie, l’Occident devrait « soutenir l’Ukraine et ses capacités de défense » et lui donner « un calendrier clair et réalisable » en vue de son adhésion à l’Otan, a déclaré M. Zelensky à la Conférence sur la sécurité de Munich.