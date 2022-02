Les premiers tickets pour le week-end supplémentaire de Tomorrowland vendus en 40 minutes

La 16e édition de Tomorrowland sera placée sous le thème «The Reflection of Love» et aura lieu du 15 au 17 juillet, du 22 au 24 juillet et du 29 au 31 juillet. Le festival belge proposera une affiche de plus de 700 artistes et DJ’s répartis sur 14 scènes et podiums. Parmi ceux-ci figureront notamment Above & Beyond, ACRAZE, Adam Beyer, Adriatique, Alan Walker, Alesso, Amelie Lens, Armin van Buuren, ARTBAT, Cellini, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, DJ Diesel, Eric Prydz presents HOLO, Fisher, Kungs, Lost Frequencies, Maceo Plex, Major Lazer Soundsystem, Marshmello, Martin Garrix, Netsky, Paul Kalkbrenner, Reinier Zonneveld, SHOUSE, Tale Of Us, Tinie Tempah, Vintage Culture et beaucoup d’autres.