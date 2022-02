Serie A: l’Atalanta racheté par les propriétaires des... Boston Celtics

L’Atalanta Bergame a annoncé samedi que le capital du club passait majoritairement entre les mains d’un groupe d’investisseurs mené par l’Américain Stephen Pagliuca, co-proprétaire de l’équipe de NBA des Boston Celtics et co-président du fonds américain Bain Capital.

La famille Percassi, propriétaire actuel du club italien de football, va conserver 45 % des parts et Antonio Percassi et Luca Percassi vont garder leurs fonctions de président et administrateur délégué, a précisé la « Dea » dans un communiqué.