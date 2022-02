Tensions après le match de Lille: l’entraîneur de Metz s’emporte face à la presse (vidéo)

La fin de match a été tendue avec l’exclusion du Lillois Edon Zhegrova (90e) et celle de l’entraîneur mosellan Frédéric Antonetti pour une altercation avec le coordinateur sportif nordiste Sylvain Armand (90e+5).

« Est-ce que vous croyez que le président de Lille et son coordinateur sportif doivent être à deux mètres de moi dans la surface pour mettre la pression sur le quatrième arbitre ? J’ai 60 ans, je n’ai pas envie qu’on me parle mal. Sûrement que j’ai fait l’erreur (…) Quand on m’agresse, je réponds », s’est justifié Frédéric Antonetti lors d’une conférence de presse houleuse.