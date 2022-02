Coup dur pour le Standard: blessé au genou, Selim Amallah ne sera pas présent pour affronter Ostende

Une semaine après la défaite sur la pelouse du KRC Genk, le Standard se rend chez un concurrent direct, le KV Ostende. Les Côtiers pointent à la quatorzième place du classement avec 28 points, soit un de moins que les Liégeois. Ces derniers doivent donc absolument s’imposer, au risque de voir le bas du classement se rapprocher dangereusement.

Toutefois, la tâche des Rouches ne sera pas aisée, puisque Luka Elsner déplore plusieurs absences. En plus de Dewaele et Peeters, blessés de longue date, le matricule 16 va devoir se passer des services de Kostas Laifis, touché au quadriceps, mais également de ceux de Selim Amallah. En effet, le médian marocain s’est blessé au genou lors de l’entraînement de ce vendredi et doit donc faire l’impasse sur cette rencontre.