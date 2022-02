Plopsaland De Panne: 7 adultes coincés dans des montagnes russes à 30m de haut

On ignore pourquoi l’attraction s’est arrêtée et combien de temps il faudra pour libérer les visiteurs.

Sept personnes sont coincées dans les montagnes russes « Ride to happiness » à 32 mètres de haut dans le parc d’attractions Plopsaland De Panne, rapportent les médias flamands. Le parc a été fermé. On ne sait pas pourquoi l’attraction s’est arrêtée.

Le « Ride to happiness by Tomorrowland » a pour thème le festival de musique électronique belge Tomorrowland. C’est un « Xtreme spinning coaster », il s’agit de la première attraction de ce type en Europe. Les wagons sont propulsés à 90 km/h à deux reprises et subissent cinq inversions pendant le parcours. Les wagons tournent également sur eux-mêmes. L’attraction mesure en tout près d’un kilomètre et s’élève à 35 mètres du sol. Elle a ouvert en juillet 2021.