Plopsaland De Panne: 7 personnes coincées dans des montagnes russes à 32m de haut

On ignore pourquoi l’attraction s’est arrêtée et combien de temps il faudra pour libérer les visiteurs.

Selon Het Laatste Nieuws, l’opération de sauvetage prend du retard parce que les pompiers doivent attendre un camion-échelle plus haut pour atteindre l’attraction. Il s’agit de 3 adolescents et 4 adultes. Les services de secours ont établi un contact avec eux. Selon le CEO Steve van den Kerkhof, cité par le Nieuwsblad, les visiteurs ne sont pas en danger. Il ignore par contre combien de temps il faudra avant qu’ils puissent être libérés de l’attraction.

Sept personnes sont coincées dans les montagnes russes « Ride to happiness » à 32 mètres de haut dans le parc d’attractions Plopsaland De Panne, rapportent les médias flamands. Le parc a été fermé. On ne sait pas pourquoi l’attraction s’est arrêtée.

Le « Ride to happiness by Tomorrowland » a pour thème le festival de musique électronique belge Tomorrowland. C’est un « Xtreme spinning coaster », il s’agit de la première attraction de ce type en Europe. Les wagons sont propulsés à 90 km/h à deux reprises et subissent cinq inversions pendant le parcours. Les wagons tournent également sur eux-mêmes. L’attraction mesure en tout près d’un kilomètre et s’élève à 35 mètres du sol. Elle a ouvert en juillet 2021.