À dix, l’Union s’accroche et décroche la victoire à Charleroi (0-3)

Avant ça, Christian Burgess a ouvert le score, tout heureux de se retrouver sur la trajectoire d’un tir de Loïc Lapoussin (0-1, 4e). Sur un contre rondement mené par Deniz Undav, la RUSG a doublé son avance grâce à Lazare Amani. Prêté par le Sporting, son tir croisé n’a laissé aucune chance à Bingourou Kamara (0-2, 38e).

Alors que la pression locale s’intensifiait à l’approche des dix dernières minutes, l’Union a manqué de plier le match mais Kamara est intervenu coup sur coup, d’abord sur un tir de Teddy Teuma puis sur la reprise d’Undav.

Déjà privé de Vanzeir pour minimum un match, Felice Mazzu devra aussi composer avec l’absence de la seconde moitié de son prolifique duo offensif. En effet, Deniz Undav été averti et manquera la prochaine rencontre des siens.

Les Zèbres se lançant à l’attaque du but d’Anthony Moris, l’Union a profité d’un contre pour faire 0-3 via Alejandro Millan, arrivé au mercato hivernal et auteur de son premier but en jaune et bleu (90e+1).