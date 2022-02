D1A: Courtrai renoue avec la victoire en étrillant Zulte Waregem (5-0)

Dans le duel, les Kerels se sont largement imposés grâce à un doublé de Trent Sainsbury (17e et 44e), imité par Faiz Selemani en seconde mi-temps (53e et 65e). Muhammed Badamosi participait à la fête courtraisienne en plantant la 4e rose juste après l’heure de jeu (61e). Le Essevee a disputé un peu plus d’une mi-temps en infériorité numérique après l’expulsion de Cameron Humphreys à la 36e minute.

Zulte Waregem a enregistré une 7e rencontre sans succès (4 défaites et 3 partages) et ne s’est plus imposé depuis le 26 décembre et une victoire 0-1 au Standard.