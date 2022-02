Luka Elsner dépité après la défaite du Standard à Ostende: «Ce n’est pas un groupe qui a un talent extraordinaire…»

Luka Elsner, quelle est votre analyse de la rencontre de ce soir ?

On a livré un match sincèrement pitoyable, surtout en première mi-temps. On savait que l’on rentrait dans un combat très difficile, avec un adversaire rugueux et des conditions compliquées. Ce devait être un combat de tous les instants, où l’on devait aller au duel sur chaque ballon. Mais notre première période n’était vraiment pas au niveau, que ce soit dans l’impact, dans la récupération des seconds ballons, dans l’envie de se faire mal dans ce combat qui nous était proposé. On l’a payé sur une erreur compliquée à voir, comme la semaine passée à Genk. En deuxième mi-temps, nos intentions étaient quand même meilleures, car on a essayé de bien recadrer les choses à la pause. Mais c’était quand même insuffisant dans la totalité, surtout au niveau de la mentalité et de la personnalité de l’équipe. Sans ça, ça ne sert à rien de parler de football. Aujourd’hui, on n’a pas vu un grand match de football, mais on a été dominés dans ces compartiments essentiels que sont le combat et le sacrifice sur chaque ballon, de manière collective et individuelle. C’était trop peu pour espérer quelque chose, alors que nous sommes engagés dans un combat extrêmement dangereux pour nous et dans une position dans laquelle le club ne se situe généralement jamais. Il faut arrêter de faire semblant.

Qu’avez-vous dit à vos joueurs à la mi-temps ?

Ils ont commencé à parler de jeu et de ce qu’il fallait faire dedans mais j’ai fait taire ces discussions. On ne parle pas de jeu ou de tactique quand on ne met pas les bases, qui sont celles du duel, du combat sur le terrain, des courses et du replacement. C’est sur ça que j’ai crié et mis le poing fortement dessus, tout simplement parce que ça n’y était pas. Il était absolument facile de comprendre dans le discours ce que ce match représentait et la manière dont il fallait l’aborder. Je pense que tout le monde en était bien conscient, mais nous avons failli complètement en première mi-temps.

Vous vous sentez découragé après ce match ?

En tout cas, ce sont des moments qui marquent fortement. Je suis très touché parce qu’il y a une grande confiance placée en mes capacités à remettre sur les bons rails. Aujourd’hui, ça n’a pas été le cas, donc ça me marque beaucoup, par rapport aux gens qui m’ont fait confiance. À la fin du match, j’ai juste dit au groupe que l’on devait arrêter de faire semblant de croire à autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Il faut plutôt essayer de se rendre compte que l’on ne donne pas le maximum. Quand les adversaires passent à côté de nous, on les regarde. Quand on perd le ballon, on s’arrête. Quand il faut mettre le pied, on le retient puis on le met un petit peu plus tard et on se prend des cartons jaunes. Et puis, la finalité de tout ça, c’est que l’on offre des buts gag, et on donne des matches.

Quand vous dites d’arrêter de faire semblant, vous imaginez remettre votre démission ? Ou, à l’inverse, est-ce que vous craignez un limogeage ?

Écoutez, aujourd’hui, avec la position que nous occupons et la mauvaise série de résultats que l’on vient d’enchaîner, on ne peut pas dire que la mission qui m’avait été confiée est une réussite. Donc, effectivement, je pense qu’à un moment donné, la question va se poser. Mais, quand je parlais de faux-semblant, c’était arrêter de croire que nous sommes en train de faire le maximum sur le terrain, alors que ce n’est pas la réalité. C’est uniquement de cet aspect que je parlais. Après, je ne suis pas un bleu dans le métier, je sais qu’il faut être réaliste par rapport à ma position. Mais, encore une fois, c’est une question bien moins importante à mes yeux que le sentiment qui m’anime, qui est d’aller gratter jusqu’au fond pour transmettre à ce groupe une volonté d’aller dans les tranchées et de se battre. C’est ce qui m’anime aujourd’hui.

Vous avez l’impression que tout le monde est conscient que le Standard va jouer le maintien jusqu’au bout ?

Le plus gros danger, c’est qu’il reste encore beaucoup de points à prendre et des matches difficiles à disputer. Il faut être prêt à entendre ce discours et à entrer dans ce mode-là, parce que ce n’est pas du tout pareil que de jouer l’Europe ou le titre. Nous avons besoin de joueurs qui comprennent cet état de fait.

Le problème, c’est que l’on a déjà entendu ces paroles il y a quelques mois. Chaque semaine, vous nous expliquez la nécessité de se mettre en mode survie. Malheureusement, le constat est toujours le même…

Effectivement. Mais je peux vous assurer que la volonté y est. Avec mon staff, on travaille jour et nuit dans le but d’améliorer les choses et de changer cette partie de notre équipe, qui est fondamentale. J’aimerais pouvoir vous répondre autrement et vous dire que vous avez tort, mais ce n’est pas possible…

Étant donné que vos prédécesseurs ont essayé avant vous mais n’ont pas non plus trouvé de solution, vous ne pensez pas que le problème est plus complexe ?

Le problème est effectivement très complexe, et il n’est pas aisé d’y répondre juste sur une voix et un argument. Mais je pense que, à un moment donné, il faut nommer les choses telles qu’elles sont et, surtout, il ne faut pas se voir plus beau que l’on est. Ce n’est pas un groupe qui a un talent extraordinaire et qui est simplement en sous-performance. On est évidemment capables de faire beaucoup mieux, mais on se prend la réalité en pleine tête depuis quelques semaines, il suffit donc de la voir.