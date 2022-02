Les bulletins de l’Union à Charleroi: Millan n’a pas traîné pour débloquer son compteur

7 Moris : deux arrêts sur des tirs lointains en première période et un troisième à la 59e : il n’avait pas été fort inquiété jusqu’à la 76e minute et une sortie décisive dans les pieds de Zaroury. Deux autres arrêts en fin de match plus tard et le portier réalisait là sa 13e clean-sheet de la saison.

7 Bager : il fêtait sa première titularisation depuis le 18 janvier dernier et sa carte rouge écopée face à Seraing. Sobre et efficace, il a fait le boulot.

7,5 Burgess : le Britannique a scoré pour la quatrième fois cette saison, lançant parfaitement les siens dans la partie. Défensivement, il s’est montré impeccable. Toujours bien placé, il a aussi régné dans les airs.