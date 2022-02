Standard: et maintenant, place à l’opération maintien...

Privé de Selim Amallah, qui s’était blessé la veille au genou, et Kostas Laifis, touché au quadriceps, mais avec Arnaud Bodart, finalement fidèle au poste, le Standard a essuyé, samedi soir à Ostende, sa douzième défaite de la saison. Qui fait terriblement mal, parce qu’elle fait perdre à l’équipe liégeoise, désormais 14e et devancée par le KV, une place dans la hiérarchie et la laisse plus que jamais engluée dans la lutte pour éviter la relégation. Car c’est de cela dont il est aujourd’hui question pour les joueurs principautaires, qui ont livré à la Côte une prestation d’une faiblesse inouïe, catastrophique avant le repos et à peine plus intéressante après, même si avec un peu de chance, Mathieu Cafaro, auteur d’un envoi sur le poteau de Scherpen à l’heure de jeu, aurait pu remettre les deux équipes à égalité. Mais quoi qu’il en soit, c’était bien trop peu pour revendiquer quelque chose.