Tempête Eunice: une journée à nouveau très venteuse, l’IRM n’exclut pas une nouvelle alerte orange

Dans le courant de la journée, le vent augmentera de nouveau. Cet après-midi, les rafales augmenteront pour atteindre 80 à 90 km/h au littoral. Ce soir, et cette nuit, un front froid actif traversera notre pays à partir du littoral avec possibilité de forts coups de vent pouvant atteindre 90 à 120 km/h. Si cette situation se confirme, on pourrait temporairement passer en code orange.

Lundi, un flux encore soutenu d’air maritime polaire instable, associé à une nouvelle possible dépression de tempête sur la mer du Nord, sera à l’origine d’un temps encore très agité sur nos régions. Des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois nombreux, et donnant lieu à des averses localement intenses ; celles-ci pourront par ailleurs être sous forme de grésil et accompagnées d’un coup de tonnerre. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques cm en Hautes-Fagnes. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent deviendra à nouveau assez fort à fort dans l’intérieur des terres, et très fort à tempétueux au littoral, avec des rafales de 80 à 100 km/ h, mais avec possibilité de bourrasques plus fortes à la côte et sous les averses.

La journée de mardi débutera sous de larges éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, une perturbation atlantique atteindra notre pays ; le ciel deviendra alors graduellement très nuageux avec, l’après-midi, des pluies à partir de l’ouest. Les maxima seront compris entre 4 ou 5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte fort à parfois très fort.