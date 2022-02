Jeux d’hiver 2022: une médaille d’or en hockey pour la Finlande, un doublé en bobsleigh… les résultats des dernières épreuves qu’il ne fallait pas manquer (vidéos)

Les Norvégiens, champions du monde de la spécialité ont pris la 3e place en dominant en petite finale les États-Unis de Mikaela Shiffrin, qui termine donc ses Jeux sans avoir remporté de médaille.

Comme souvent en parallèle, l’un des parcours s’est montré beaucoup plus rapide que l’autre, confortant les critiques régulières portées à ce format dans le milieu du ski. À partir des quarts de finale, aucun skieur du parcours rouge n’a remporté une manche face au parcours bleu, sauf sortie de piste adverse.

Avec une troisième médaille dont un deuxième titre, l’inattendu autrichien Johannes Strolz (champion du combiné, 2e du slalom) s’est imposé comme le skieur alpin le plus médaillé des Jeux.

20 ans après, la Grande-Bretagne s’offre l’or chez les dames en curling

20 ans après son premier et seul titre olympique, la Grande-Bretagne a remporté la médaille d’or du tournoi féminin de curling des Jeux Olympiques de Pékin dimanche.

En finale, les Britanniques se sont imposées 10-3 contre le Japon, médaillé de bronze à Pyeongchang en 2018.

Dans le match pour la médaille de bronze, la Suède, championne olympique en titre, s’était imposée 9-7 face à la Suisse samedi.

La Grande-Bretagne avait remporté son seul titre olympique en curling féminin lors des Jeux de Salt Lake City en 2002. Les Britanniques avaient aussi décroché le bronze lors des Jeux de Sotchi en 2014.

Francesco Friedrich réalise le doublé sur le bob à quatre messieurs

Déjà champion olympique en bob à deux, Francesco Friedrich a aussi remporté la médaille d’or en bob à quatre messieurs des épreuves de bobsleigh des Jeux Olympiques de Pékin dimanche. L’Allemand avait déjà réussi pareil exploit aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

Avec Thorsten Margis, avec qui il s’était imposé en bob à deux, Candy Bauer et Alexander Schüller, Friedrich a signé un chrono de 3 : 54.30 sur l’ensemble des quatre runs.

Son compatriote Johannes Lochner, avec Florian Bauer, Christopher Weber et Christian Rasp, a pris la deuxième place à 37 centièmes de secondes. Lochner avait déjà pris la médaille d’argent en bob à deux.

Le Canadien Justin Kripps, avec Ryan Sommer, Cam Stones et Benjamin Coakwell, a lui pris la troisième place à 79 centièmes.

En 2018 à Pyeongchang, Friedrich avait déjà remporté l’or en bob à quatre et en bob à deux où il avait partagé l’or avec Justin Kripps.

Troisième médaille d’or pour Therese Johaug

La Norvégienne Therese Johaug a remporté sa troisième médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin après sa victoire sur le départ groupé 30 km dames de ski de fond dimanche.

Déjà titrée sur le skiathlon et le style classique 10 km, Johaug a bouclé les 30 km en 1h24 : 54.0. Elle s’est imposée avec 1 minute et 43 secondes d’avance sur l’Américaine Jessie Diggins. La Finlandaise Kerttu Niskanen a pris la troisième place à 2 minutes et 33 secondes.

La Norvégienne décroche ainsi le quatrième titre olympique de sa carrière. Elle avait également remporté l’or sur le relais 4x5 km lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010.

En 2014 à Sotchi, elle avait pris l’argent sur le départ groupé et le bronze sur le style classique.

Suspendue entre octobre 2016 et avril 2018 pour usage de stéroïde anabolisant, Johaug n’avait pas pu disputer les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018.

La Finlande décroche son premier titre et la dernière médaille d’or des Jeux de Pékin

La Finlande a remporté pour la première fois de son histoire le titre olympique de hockey sur glace en battant en finale du tournoi masculin, dernière épreuve au programme des JO-2022, la Russie sous pavillon neutre (2-1), dimanche à Pékin.

Les Finlandais ont renversé les Russes, champions olympiques 2018, qui avaient pourtant ouvert la marque en fin de première période par Mikhail Grigorenko.

Ville Pokka a égalisé d’un tir lointain en début de seconde période (1-1). Son équipe, intraitable en défense, a alors pris l’ascendant : elle a assommé la Russie après seulement quelques secondes dans le 3e tiers-temps après un mauvais renvoi du gardien russe, concrétisé par Hannes Bjorninen qui a dévié un lancer lointain.

La Finlande, nation-phare de la discipline, affichait jusque-là pour meilleur résultat dans le tournoi olympique une 2e place en 1988 et 2006.

Abonnés au dernier carré quasiment sans discontinuer depuis 1988, les Finlandais ont profité à plein de l’absence des stars de la Ligue nord-américaine (NHL) qui n’ont pas été libérés par leurs équipes en raison de la pandémie de Covid-19 et des perturbations du championnat.