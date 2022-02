D1A: Dante Vanzeir risque jusqu’à 8 matchs de suspension suite à son coup de poing donné à Valentine Ozornwafor

Sur ce tableau indicatif, on peut lire que pour un coup de poing donné, le joueur risque quatre rencontres de suspension en « proposition transactionnelle » ainsi qu’une amende de 4.000 €. La décision en séance peut être cependant plus lourde : entre deux et huit matches de suspension et une amende de 1.000 € par match de suspension. Dans un premier temps, les Unionistes devront dire s’ils acceptent la suspension de quatre matchs pour leur attaquant vedette. Ce dernier raterait donc les rencontres face à Eupen, Courtrai, l’OHL et Ostende.

L’Union Saint-Gilloise peut également contester la décision et plaider sa cause auprès de l’Union Belge. Dans ce cas, la sanction pourrait être dès lors alourdie, passant de quatre matchs de suspension à huit matchs. L’Union ajoute également que la sanction pourrait être plus lourde que huit matches. En cas de circonstances aggravantes (p.e. le fait que l’adversaire a été gravement blessé) il y a moyen de dévier de la fourchette et une suspension de date à date (= plus que 8 matches de suspension) peut être infligée. Avec une suspension de plus huit matchs, l’Union Saint-Gilloise reverrait Dante Vanzeir seulement après la phase classique.