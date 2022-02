JO d’hiver 2022: ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la cérémonie de clôture

Après deux semaines de compétitions et deux médailles historiques pour la Belgique, les Jeux Olympiques 2022 touchent à leur fin. Après les cinq dernières épreuves du jour, la cérémonie de clôture se déroulera stade National de Pékin à partir de 13h00, heure belge. C’est dans le Stade national de Pékin, surnommé le Nid d’Oiseau que sont déroulées toutes les cérémonies olympiques de Pékin, que ce soit lors des Jeux olympiques d’été en 2008 ou bien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver, le 4 février dernier.

Une médaillée en porte-drapeau pour la Belgique

C’est Hanne Desmet, médaillée de bronze du 1.000 m en shorttrack qui portera le drapeau de la Belgique lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver, ce dimanche 20 février. La Belge avait en plus de sa médaille de bronze terminé quatrième du 1.500 m et cinquième du 500 m en shorttrack. Lors de la cérémonie d’ouverture, c’étaient la patineuse Loena Hendrickx et le skieur alpin Armand Marchant qui avaient porté le drapeau belge le 4 février dernier.