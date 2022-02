Boris Johnson sur les tensions en Ukraine: «La Russie prépare la plus grande guerre en Europe depuis 1945»

D’après « les renseignements que nous voyons », une invasion russe se ferait non seulement par l’est, mais également par le nord, en provenance du Bélarus pour « encercler Kiev » a déclaré le Premier ministre britannique.

« La grande question demeure : le Kremlin veut-il le dialogue ? », s’est interrogé M. Michel lors de la Conférence sur la sécurité de Munich. « Nous ne pouvons pas éternellement offrir un rameau d’olivier alors que la Russie effectue des tests de missiles et continue d’amasser des troupes » à la frontière ukrainienne, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence sur la sécurité à Munich samedi, le Premier ministre britannique a appelé les Occidentaux à l’unité et souligné le « choc » pour le monde que représenterait une invasion. « Les gens doivent comprendre le coût en termes de vies humaines que cela pourrait entraîner, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes », a-t-il ajouté dimanche sur la BBC.

De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé dimanche dans une interview diffusée par la BBC que la Russie préparait « ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945 ». « Tous les signes montrent que le projet a en quelque sorte déjà commencé. » D’après « les renseignements que nous voyons », une invasion russe se ferait non seulement par l’est, mais également par le nord, en provenance du Bélarus pour « encercler Kiev », la capitale ukrainienne, « comme Joe Biden l’a expliqué à nombre d’entre nous ».

Dirigeants internationaux et diplomates de haut rang sont réunis à Munich, dans le sud de l’Allemagne, jusqu’à dimanche, pour discuter des questions de défense et de sécurité. Cette conférence annuelle intervient en pleines tensions entre Moscou et les Occidentaux.