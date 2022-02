Deux médailles, six diplômes olympiques… les chiffres du bilan de la délégation belge aux JO d’hiver 2022

Avant cette 24ème édition des Jeux olympiques d’hiver, la Belgique comptait six médailles récoltées. Avec la médaille d’or de Bart Swings et la médaille de bronze d’Hanne Desmet en shorttrack, ce total monte désormais à huit médailles. La médaille d’or de Bart Swings, champion olympique de la mass-start, est le premier titre olympique belge aux Jeux olympiques d’hiver depuis 1948. Avec deux médailles et six diplômes olympiques, la Belgique semble être dans les cordes de l’objectif visé par Olav Spahl, chef de mission pour Pékin 2022.

Juste avant les Jeux olympiques d’hiver 2022, Olav Spahl espérait obtenir plus de diplômes olympiques qu’en 2018. Le diplôme olympique est remis aux athlètes ayant terminé dans le top 8 : « Je pense que nous avons le potentiel pour décrocher entre cinq et huit top 8 à Pékin. Mais cela dépend de nombreux facteurs, comme la préparation, la situation sanitaire, le déroulement des compétitions et bien sûr la forme des athlètes et la concurrence. Mais je pense qu’entre cinq et huit top 8 est une attente réalise ».