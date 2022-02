Vers un pass vaccinal en Belgique? La ministre Verlinden temporise (vidéo)

Les chiffres du covid continuent à diminuer en Belgique, la pression se fait moins forte sur les hôpitaux et les outils tels que le pass vaccinal ou l’obligation vaccinale qui sont discutés à la Chambre ne semblent plus avoir la préférence des politiques.

À lire aussi Coronavirus: une vie de chien pour nos canidés déconfinés

Ainsi, Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l’Intérieur, s’est exprimée sur la possibilité d’instaurer un pass vaccinal en Belgique dans l’émission « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL-TVI. « Je pense qu’aujourd’hui, la situation a changé. On voit qu’il y a un taux de vaccination qui est assez élevé dans notre pays. Après le passage d’Omicron, on voit qu’il y a beaucoup d’immunité. Donc je crois que ce n’est plus nécessaire aujourd’hui, mais je ne l’exclus pas pour la fin de l’année. On pourrait avoir un autre variant dans notre pays. Je crois qu’aujourd’hui, politiquement, ce n’est pas réaliste. »