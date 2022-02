Jeux olympiques d’hiver 2022 : le champion olympique Bart Swings plaide pour la construction d’une piste de patinage de 400 m en Belgique

La médaille d’or décrochée par Bart Swings dans la mass-start aux Jeux Olympiques de Pékin a ramené sur la table la question de la construction d’une piste de patinage de 400 m en Belgique, que le monde du patinage belge appelle de tous ses voeux.

«Après Pyeongchang, j’avais soutenu le projet d’une telle patinoire en Belgique», a déclaré dimanche Bart Swings, qui avait été vice-champion olympique du départ groupé en 2018 en Corée du Sud. «La fédération s’est pleinement engagée et des études sont en cours. Je ne suis pas au courant des aspects politiques et techniques du dossier. Je ne sais pas où le bât blesse mais j’espère que tant que les discussions sont en course, les choses iront dans la bonne direction. La dernière chose que j’aimerais entendre, c’est que le dossier est à l’arrêt. Après ce que Hanne Desmet et moi avons réalisé, cela me surprendrait. Le shorttrack constitue une voie d’accès vers le patinage de vitesse et est plus accessible en Belgique. Si, en plus d’une piste de 400 m, on peut avoir une piste de shorttrack de bon niveau en Belgique, avec une bonne protection des athlètes de haut niveau, alors on peut amener deux disciplines à un niveau élevé».