Une centaine de Nivellois rassemblés pour la préservation du couvent des Récollets

Une partie du bâtiment a été acquise en 2007 par la Ville de Nivelles, qui l'a rachetée à la Régie des Bâtiments, puis revendue 10 ans plus tard au promoteur Lixon. Ce dernier n'a pas encore déposé de permis pour attribuer une nouvelle affection au site, mais les riverains refusent des transformations qui pourraient dénaturer ce bâtiment historique. Appuyés par Europa Nostra Belgium, ils se battent pour la protection et le classement de l'entièreté du site, soit la partie qui appartient désormais à Lixon mais aussi les autres ailes, l'église et le parc attenant.

Europa Nostra a déposé il y a quelques semaines auprès de la Région wallonne une nouvelle demande de classement de l'ensemble conventuel nivellois, bâti il y a près de 500 ans. Depuis 1987, quatre procédures de ce type ont déjà été déposées mais aucune n'a abouti. Europa Nostra Belgium a également fait inscrire l'ancien couvent des Récollets sur une liste à partir de laquelle un jury extérieur déterminera les sept sites patrimoniaux européens les plus en dangers. Les initiateurs espèrent que le site des Récollets sera retenu, ce qui permettrait de solliciter une aide financière de la Banque européenne d'investissement.