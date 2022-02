«Stratosphérique, le match de sa vie..» la prestation d’Alban Lafont face au PSG de Lionel Messi et Kylian Mbappé suscite de nombreuses réactions (photos)

Quelques jours après sa victoire en Ligue des Champions face au Real Madrid de Thibaut Courtois, le PSG est tombé ce samedi 19 février face à Nantes. La victoire de Nates 3 buts à 1 face au lader a été possible notamment à Alban Lafont, gardien nantais qui a sorti un match fantastique. Le gardien français, passé par la Fiorentina, a notamment arrêté un pénalty de Neymar. Le gardien de 23 ans a suscité de vives réactions dans la presse et sur les réseaux suite à ses nombreux arrêts décisifs.

Le célèbre quotidien sportif lui a notamment attribué la meilleure note possible : 10/10 dans l’édition quotidienne du journal. Treize joueurs peuvent se vanter d’avoir reçu la note maximale dans le quoitidien français. Alban Lafont est le troisième gardien et le premier depuis les années 90. Côté parisien, la meilleure note est 5/10 et plusieurs joueurs se la partagent.