Roberto Martinez défend la Coupe du monde au Qatar: «Ce pourrait être le meilleur Mondial de tous les temps»

La Coupe du monde a été déplacée parce qu’il fait trop chaud dans l’état du Golfe pendant les mois d’été. Pour qu’il ait lieu en novembre et décembre, il faudra toutefois interrompre toutes les compétitions nationales et continentales pendant des semaines. « À ce moment-là, nous sommes à quelques semaines du début de la saison et les joueurs n’auront pas plus de mille minutes au compteur. C’est le moment idéal pour les laisser évoluer en équipe nationale. »