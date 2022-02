L’urbaniste Paola Vigano: «Pour la Vesdre, un maître architecte aurait été très utile»

L’architecte et urbaniste italienne travaille sur le master plan de la vallée meurtrie par les inondations.

Avec l’université de Liège, Paola Vigano est chargée de rédiger un master plan en vue de la reconstruction de la vallée de la Vesdre, épicentre des inondations de juillet 2021. L’architecte et urbaniste italienne est une pointure dans son domaine. En France, elle a obtenu le Grand Prix de l’Urbanisme en 2013. Elle a notamment réfléchi à l’avenir de Bergame, de Sienne, de Brest et s’est penchée sur le Grand Paris. Chez nous, elle a travaillé à Anvers, Bruxelles, Tournai, Charleroi et depuis peu, La Louvière. Avant la Vesdre, elle a parcouru la vallée de la Durance, notamment.