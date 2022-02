Sortie du nucléaire: le président de l’Open Vld veut un plan «en cas de guerre» russo-ukrainienne

Le prix élevé de l’énergie et les incertitudes internationales sur ce marché, renforcées par la situation autour de l’Ukraine, ont relancé le débat entre la sortie du nucléaire et l’éventuelle prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

« Il y aura peut-être une guerre cette semaine, donc on ne peut plus parler de ’business as usual’», a affirmé M. Lachaert dimanche midi sur VTM.

Le président de l’Open Vld Egbert Lachaert a réclamé dimanche, dans le débat sur la sortie du nucléaire en 2025, un plan d’urgence « en cas de guerre » russo-ukrainienne, à côté des plans dits A (sortie) et B (maintien des deux réacteurs les plus récents).

Le prix élevé de l’énergie et les incertitudes internationales sur ce marché, renforcées par la situation autour de l’Ukraine, ont relancé le débat entre la sortie du nucléaire et l’éventuelle prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

Pour Egbert Lachaert, un plan d’urgence qui mêle des éléments des plans A et B doit être envisagé « si une guerre éclate ». À ses yeux, le seul plan B ne résoudrait pas tout, car du gaz resterait nécessaire et devrait être négocié avec l’Union européenne et Engie. Le dossier, assure-t-il, n’est pas idéologique. « Personne n’est fan des centrales nucléaires, productrices de déchets. »

À lire aussi Sortie du nucléaire: le débat de plus en plus électrique

Lui qui avait qualifié par le passé le scénario du maintien des deux derniers réacteurs de « mort que l’on cherche à réanimer » se montre moins catégorique. « Tous les deux mille ans, un mort ressuscite, et nous approchons de Pâques », a-t-il ironisé.