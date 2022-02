Un maître architecte wallon pour quoi faire?

Contrairement à ce que son titre peut laisser supposer, un « bouwmeester » ne bâtit rien. Le mot a été inventé par nos voisins néerlandais, au XIXe siècle, pour désigner le « Maître Architecte » du royaume. En Belgique, la fonction n’existe que depuis 1999, date à laquelle la Flandre s’est choisie un bouwmeester. La Région de Bruxelles-Capitale a suivi, dix ans plus tard, et la Wallonie n’a pas encore franchi la Vesdre, à défaut du Rubicon.

Les missions premières d’un maître architecte consistent à créer les conditions d’une architecture innovante, à tracer les lignes d’un aménagement du territoire respectueux de l’environnement, du patrimoine et des habitants. Il veille, en même temps, à la transparence des procédures urbanistiques, à la qualité technique du bâti, à l’économie et à la durabilité des projets. Indépendant de l’administration, il dispense principalement des conseils sur la construction et la gestion de bâtiments publics.