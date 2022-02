D1A: l’Antwerp s’incline à domicile face à Malines et laisse filer l’Union Saint-Gilloise au classement

L’Antwerp aurait pu ouvrir le score à plusieurs reprises en début de rencontre: Frey a d’abord hérité d’un ballon sur une erreur de Vanlerberghe mais l’attaquant suisse a manqué de collectif et a fini par buter sur la défense malinoise (6e) avant qu’une frappe de Miyoshi ne passe de peu à gauche du poteau de Coucke (18e).

Dimanche, l’Antwerp s’est incliné, 1-2, face à Malines dans le cadre de la 28e journée de championnat de Belgique de football. Après des buts inscrits par Cuypers (24e) et Storm (26e), l’Antwerp n’a pu réduire l’écart qu’en fin de match par Frey (82e). Les Anversois laissent l’Union s’échapper en tête du classement alors que Malines reste dans la course aux playoffs 1.

C’est pourtant Malines qui a emballé le match en profitant d’une erreur de Faris Haroun dont la passe en retrait trop molle a souri à Cuypers, qui a plongé dans les pieds de Butez pour lui chiper le ballon et le pousser dans le but vide (0-1, 24e). Moins de deux minutes après, Storm a été à la réception d’un centre venu de la droite et des pieds de Walsh, esseulé dans le dos de la défense anversoise (0-2, 26e).

À la reprise, Vanlerberghe a volé à la rescousse de son gardien, tandis que Frey était parvenu à frapper après une passe en profondeur de Miyoshi (47e). Les assauts anversois se sont multipliés en deuxième mi-temps, et Frey a finalement réussi à débloquer le compteur des hôtes d’une tête croisée, sur un corner botté par Eggestein (1-2, 83e).

Lancé, l’Antwerp a maintenu la pression et est passé près d’égaliser avec une frappe de Balikwisha bien repoussée par Coucke (85e), mais Malines a résisté jusqu’au coup de sifflet final pour quitter le Bosuil avec les trois points.