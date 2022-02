Inondations: un maître architecte wallon semble s’imposer pour éviter les drames de l’été passé

Alors que le Flandre dès 1999 et la région de Bruxelles-Capitale en 2010 sont passées à l’acte depuis longtemps, la Wallonie tarde toujours à se doter d’un maître architecte (ou bouwmeester) qui fixerait et incarnerait une ligne qualitative pour les chantiers publics et conseillerait l’autorité politique en matière d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Souvent évoquée, sa désignation n’a jamais dépassé le stade du projet.

La perspective figure pourtant dans la déclaration de politique régionale (DPR) approuvée à l’été 2019 par le PS, le MR et Ecolo, partenaires de la nouvelle majorité. C’est sans discussion possible, en toutes lettres : « Le gouvernement créera (…) une fonction de maître architecte régional wallon pour les projets publics. »