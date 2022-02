Ursula Von Der Leyen «outragée»: les fausses notes des ballets diplomatiques

L’affront fait à Ursula Von Der Leyen jeudi, lors du sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine, n’en finit pas d’enflammer la toile. Plus encore que le ministre ougandais des Affaires étrangères Jeje Odongo, qui a ostensiblement snobé la présidente de la Commission, c’est le président du Conseil, Charles Michel, qui subit la vindicte populaire, pour n’avoir pas réagi. Un bad buzz dont notre compatriote se serait volontiers passé, moins d’un an après le désormais fameux « Sofagate » dans lequel il était déjà impliqué, avec la même Ursula Von Der Leyen dans le rôle de « l’outragée ».