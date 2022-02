Crédit Suisse: des pages financières aux chroniques judiciaires

Une ex-championne de tennis, d’anciens lutteurs bulgares, des liasses de billets transportées par la route vers la Suisse, des dizaines de sociétés offshore, et au milieu, le Crédit Suisse, acteur clef de la finance mondiale : depuis le 7 février, la banque et ses coprévenus doivent répondre devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Tessin, Suisse) de suspicions de blanchiment aggravé et, pour certains d’entre eux, faux dans les titres ainsi que participation ou soutien à une organisation criminelle. Tous sont suspectés d’avoir aidé le narcotrafiquant Evelin Banev – absent de la salle d’audience, visé par une notice rouge d’Interpol – à blanchir des dizaines de millions de francs suisses provenant d’un vaste trafic de cocaïne. Sur le banc des prévenus, le Crédit Suisse et sa gestionnaire de fortune réfutent avoir commis la moindre infraction.