Anderlecht domine Genk (2-0) et se rapproche du podium

Ashimeru et Verschaeren ont sécurisé la victoire pour les Mauves en première période.

Dimanche soir, Anderlecht a remporté son match contre Genk (2-0) dans l’affiche de la 28 journée de championnat de Belgique. Ashimeru (36e) et Verschaeren (41e) ont assuré la victoire des Mauves, qui se donnent un peu d’air dans la course à la 4e place.

Le premier danger du match est venu des pieds de Theo Bongonda, lancé en profondeur dans la surface par Arteaga, mais Van Crombrugge a bien fermé la porte (31e). Anderlecht a réagi et puni Genk dans la foulée : après un face-à-face manqué par Kouamé, Ashimeru a hérité du ballon repoussé par Vandevoordt et a réalisé le geste parfait pour éliminer le portier limbourgeois et envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 36e).