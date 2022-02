L’Union reprend, encore une fois, sa marche en avant

Trois ans presque jour pour jour, c’est le laps de temps depuis lequel l’Union n’a plus perdu deux rencontres d’affilée. Les 10 et 16 février 2019, les Saint-Gillois subissaient la loi, coup sur coup, du Beerschot et de Roulers. Depuis lors, ils ont à chaque fois su redresser la tête immédiatement après un revers. Ce fut, une nouvelle fois, le cas ce samedi soir. Défaits le week-end dernier face à Saint-Trond, les Saint-Gillois ont repris leur marche en avant en infligeant un 0-3 bien tassé à Charleroi.

Statistique pour le moins remarquable, chacune des sept défaites depuis que Felice Mazzù est arrivé à l’Union en 2020 a été suivie d’une victoire ! « C’est ce qui compte le plus à mes yeux : que le groupe soit toujours concerné, même après un match perdu. Il a encore envie de progresser et d’avancer, c’est très bien », glissait-il en salle de presse au moment d’analyser la rencontre.