Les professionnels rassurent après le passage d'Eunice: «L’assurance-incendie couvre les dégâts des tempêtes»

Les assureurs étaient sur le pont ce week-end pour recueillir les déclarations de sinistres de leurs clients. « Les dossiers sont ouverts au fur et à mesure, nous expliquait ainsi Barbara Van Speybroeck, porte-parole d’Assuralia, que nous avons contactée dimanche en fin de matinée. Nous ne disposons cependant pas encore d’une évaluation globale du coût des dégâts. Nous sommes seulement au deuxième jour ; et les services météorologiques annoncent une nouvelle la tempête ce dimanche soir et lundi. »

Cependant, les compagnies ne s’attendent pas, pour le moment, à devoir assumer une facture exceptionnelle pour ce type de phénomène naturel, précisait la porte-parole de la fédération des entreprises d’assurances. Rien à voir en tout cas avec les inondations de l’été dernier, dont les dégâts sont évalués à un bon 2 milliards d’euros, essentiellement en Wallonie.