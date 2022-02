Fortes rafales, neige... l’IRM émet quatre alertes différentes

En soirée ce dimanche, une zone de pluie entraînera depuis le littoral des averses localement intenses, du grésil et un risque d’orage. Les hauteurs de l’Ardenne goûteront à la neige (fondante) tandis que le thermomètre y indiquera -1°C. Il fera plus chaud, jusqu’à 6°C, au littoral mais également tempétueux: les rafales y atteindront sporadiquement 100 à 125 km/h. Ailleurs, on observera des bourrasques allant de 80 à 120 km/h.

Après le passage de la tempête Eunice vendredi, il faudra encore compter sur de belles bourrasques ce dimanche, pour lesquelles l’Institut royal météorologique (IRM) a d’ailleurs émis en matinée une alerte jaune, et même orange à la mer. Le début de la semaine prochaine sera encore tumultueux, jusqu’à l’arrivée mercredi d’un anticyclone qui apaisera les éléments et les esprits.

Lundi restera très agité et changeant, entre éclaircies et de nombreux champs nuageux porteurs d’averses localement intenses. Des coups de tonnerre et du grésil seront toujours possibles. En Ardenne, ces averses seront parfois hivernales avec des chutes de neige pouvant conduire à une accumulation de quelques centimètres de neige en Hautes Fagnes. Le vent sera assez fort à fort dans l’intérieur et très fort à tempétueux à la mer. Les rafales atteindront encore des valeurs de 80 à 100 km/h, voire davantage sous une forte averse.